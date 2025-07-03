Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 16:42

Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали остановку поставок вооружений Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Президент России Владимир Путин не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом остановку поставок Киеву оружия США. Об этом по итогу беседы сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«В ходе состоявшегося разговора эта тема не затрагивалась», — пояснил он.

Зеленский отреагировал на созвон Путина и Трампа
Зеленский отреагировал на созвон Путина и Трампа

Напомним, сегодня Владимир Путин объявил, что собирается поговорить по телефону с главой Белого дома. Тот тоже подтвердил запланированный контакт, который начался в 17:00 по Москве. В итоге телефонный разговор Путина и Трампа продлился почти час.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar