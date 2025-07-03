Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали остановку поставок вооружений Киеву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105
Президент России Владимир Путин не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом остановку поставок Киеву оружия США. Об этом по итогу беседы сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«В ходе состоявшегося разговора эта тема не затрагивалась», — пояснил он.
Напомним, сегодня Владимир Путин объявил, что собирается поговорить по телефону с главой Белого дома. Тот тоже подтвердил запланированный контакт, который начался в 17:00 по Москве. В итоге телефонный разговор Путина и Трампа продлился почти час.