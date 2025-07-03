Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали личную встречу, но идея всё ещё актуальна

В ходе сегодняшнего телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом вопрос о проведении личной встречи не поднимался. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ушаков подчеркнул, что, несмотря на отсутствие обсуждения конкретных планов, идея встречи лидеров двух стран остаётся актуальной. Он добавил, что в случае возникновения необходимости стороны всегда могут вернуться к обсуждению этого вопроса и договориться о подходящем времени и месте. Однако в данном конкретном разговоре эта тема не фигурировала.