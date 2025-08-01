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1 августа, 12:12

Лукашенко: Если Путин попросит, Белоруссия включится в переговоры по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что по согласованию с главой РФ Владимиром Путиным Минск готов принять участие в переговорном процессе по Украине, если это будет необходимо.

«Мы давно договорились с Владимиром Владимировичем: если нужно, он всегда скажет и подключит Беларусь к (переговорному) процессу», — заявил Лукашенко в ходе беседы с журналистами на Валааме.

В пятницу лидеры России и Белоруссии проводят очередную неформальную встречу на острове Валаам — месте, ставшем традиционным для их летних встреч. За последние годы Путин и Лукашенко уже посещали этот живописный архипелаг в 2019, 2023 и 2024 году.

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Ранее Владимир Путин заявил, что Россия в ходе спецоперации в Донбассе возвращает свои земли, а не отбирает чужие. При этом, по его словам, главной задачей Запада сейчас является именно остановка наступления российской армии. По его словам, условия Москвы по заключению мира до сих пор остаются неизменными.

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Владимир Озеров
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