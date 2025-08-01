Лукашенко: Если Путин попросит, Белоруссия включится в переговоры по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что по согласованию с главой РФ Владимиром Путиным Минск готов принять участие в переговорном процессе по Украине, если это будет необходимо.

«Мы давно договорились с Владимиром Владимировичем: если нужно, он всегда скажет и подключит Беларусь к (переговорному) процессу», — заявил Лукашенко в ходе беседы с журналистами на Валааме.