Одна пламенная страсть: Путин назвал главную задачу Запада
Путин: Задача Запада — любой ценой остановить наступление Армии России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
У Запада одна главная задача — любой ценой остановить наступление Армии России в зоне спецоперации. Об этом в разговоре с представителями прессы сказал президент РФ Владимир Путин, посетивший остров Валаам для встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«Сейчас у них одна, но пламенная страсть — остановить наше наступление во что бы то ни стало. Либо обещаниями, либо угрозами. А потом заняться вопросами довооружения Киева. Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях», — напомнил президент.
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что для диалога о мирном урегулировании на Украине необходим содержательный и непубличный разговор между Россией и киевским режимом. Он добавил, что если украинская сторона к подобным контактам пока не готова, то РФ согласна проявить терпение и дождаться этого момента. При этом сами переговоры российский лидер считает крайне востребованными.