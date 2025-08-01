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1 августа, 12:01

Одна пламенная страсть: Путин назвал главную задачу Запада

Путин: Задача Запада — любой ценой остановить наступление Армии России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

У Запада одна главная задача — любой ценой остановить наступление Армии России в зоне спецоперации. Об этом в разговоре с представителями прессы сказал президент РФ Владимир Путин, посетивший остров Валаам для встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Сейчас у них одна, но пламенная страсть — остановить наше наступление во что бы то ни стало. Либо обещаниями, либо угрозами. А потом заняться вопросами довооружения Киева. Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях», — напомнил президент.

Путин: Обсуждать Украину стоит в контексте общеевропейской безопасности
Путин: Обсуждать Украину стоит в контексте общеевропейской безопасности

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что для диалога о мирном урегулировании на Украине необходим содержательный и непубличный разговор между Россией и киевским режимом. Он добавил, что если украинская сторона к подобным контактам пока не готова, то РФ согласна проявить терпение и дождаться этого момента. При этом сами переговоры российский лидер считает крайне востребованными.

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Юрий Лысенко
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