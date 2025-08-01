Одна пламенная страсть: Путин назвал главную задачу Запада

У Запада одна главная задача — любой ценой остановить наступление Армии России в зоне спецоперации. Об этом в разговоре с представителями прессы сказал президент РФ Владимир Путин, посетивший остров Валаам для встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Сейчас у них одна, но пламенная страсть — остановить наше наступление во что бы то ни стало. Либо обещаниями, либо угрозами. А потом заняться вопросами довооружения Киева. Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях», — напомнил президент.