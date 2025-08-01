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1 августа, 11:36

«‎Не на публике»: Путин назвал Лукашенко способ завершить конфликт на Украине мирным путём

Путин: Мирный процесс по Украине требует обстоятельного и непубличного разговора

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Разрешение конфликта на Украине мирными средствами требуют обстоятельных переговоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на острове Валаам.

«Что касается разочарований, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путём, надо вести обстоятельные разговоры, спокойно, в тиши переговорного процесса, а не на публике», — сказал глава РФ.

Лукашенко привёз с собой на Валаам к Путину сына Николая и пса Умку
Лукашенко привёз с собой на Валаам к Путину сына Николая и пса Умку

Ранее Владимир Путин отметил, что с точки зрения Москвы вопрос украинского кризиса должен обсуждаться в широком ключе. Российский лидер пояснил, что диалог о завершении конфликта должен идти в контексте общеевропейской безопасности.

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Юрий Лысенко
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