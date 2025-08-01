«Не на публике»: Путин назвал Лукашенко способ завершить конфликт на Украине мирным путём
Путин: Мирный процесс по Украине требует обстоятельного и непубличного разговора
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Разрешение конфликта на Украине мирными средствами требуют обстоятельных переговоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на острове Валаам.
«Что касается разочарований, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путём, надо вести обстоятельные разговоры, спокойно, в тиши переговорного процесса, а не на публике», — сказал глава РФ.
Ранее Владимир Путин отметил, что с точки зрения Москвы вопрос украинского кризиса должен обсуждаться в широком ключе. Российский лидер пояснил, что диалог о завершении конфликта должен идти в контексте общеевропейской безопасности.