«‎Не на публике»: Путин назвал Лукашенко способ завершить конфликт на Украине мирным путём

Разрешение конфликта на Украине мирными средствами требуют обстоятельных переговоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на острове Валаам.

«Что касается разочарований, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путём, надо вести обстоятельные разговоры, спокойно, в тиши переговорного процесса, а не на публике», — сказал глава РФ.