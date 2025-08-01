Лукашенко привёз с собой на Валаам к Путину сына Николая и пса Умку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на остров Валаам вместе со своим сыном Николаем и пёсиком Умкой.

Лукашенко и Путин в церкви Смоленской иконы Божией Матери. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В ходе встречи Путин и Лукашенко посетили Смоленский скит, где побывали на службе в храме Смоленской иконы Божией матери.

Путин, Лукашенко и его сын Николай (позади). Фото © Telegram / Пул Первого

На фотографиях, опубликованных телеграм-каналом «Пул Первого», видно, что в ходе визита отца сопровождает Николай Лукашенко. На службе он стоял поодаль.

Путин, Лукашенко и Умка на Валааме. Фото © Telegram / Пул Первого

В этом году на Валаам приехал ещё один белорусский гость — президентский пёс Умка, удобно расположившийся на лавочке рядом с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.