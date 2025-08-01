Лукашенко привёз с собой на Валаам к Путину сына Николая и пса Умку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на остров Валаам вместе со своим сыном Николаем и пёсиком Умкой.
Лукашенко и Путин в церкви Смоленской иконы Божией Матери. Видео © Telegram / Кремль. Новости
В ходе встречи Путин и Лукашенко посетили Смоленский скит, где побывали на службе в храме Смоленской иконы Божией матери.
Путин, Лукашенко и его сын Николай (позади). Фото © Telegram / Пул Первого
На фотографиях, опубликованных телеграм-каналом «Пул Первого», видно, что в ходе визита отца сопровождает Николай Лукашенко. На службе он стоял поодаль.
Путин, Лукашенко и Умка на Валааме. Фото © Telegram / Пул Первого
В этом году на Валаам приехал ещё один белорусский гость — президентский пёс Умка, удобно расположившийся на лавочке рядом с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.
Ранее Life.ru рассказывал, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Валаам, как и год назад. Политики уже провели неформальную встречу на острове. Перед беседой лидеры двух стран обняли друг друга.
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