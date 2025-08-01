Появилось видео с неформальной встречи Путина и Лукашенко на Валааме
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Появились кадры с неформальной встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валааме. Лидеры обнялись перед важной беседой.
Кстати, оба президента выбрали неформальный стиль одежды для посещения святых мест.
Встреча Путина и Лукашенко на Валааме. Видео © Telegram/Кремль.Новости
Напомним, лидеры России и Белоруссии сегодня проводят неформальную встречу на острове Валаам. Они уже посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах. После краткого молебна Путин и Лукашенко продолжат неформальное общение тет-а-тет. В прошлом году, 25 июля, Владимир Путин и Александр Лукашенко тоже встречались на острове Валаам. Президенты провели там два дня, осмотрев святые места.