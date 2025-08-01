В Кремле раскрыли темы беседы Путина и Лукашенко

«Будет обсуждён весь комплекс двусторонних отношений, естественно, и торгово-экономические связи и реализация союзных проектов и так далее, а также глубокий обмен мнениями по международной проблематике», — сказал представитель Кремля.

Лукашенко заявил о необходимости военной мобилизации в Белоруссии даже в мирное время

Лукашенко заявил о необходимости военной мобилизации в Белоруссии даже в мирное время

Напомним, что ранее стало известно о поездке Александра Лукашенко в Москву. Изначально точной даты встречи с Владимиром Путиным известно не было, но оказалось, что президент Белоруссии увидится со своим коллегой уже сегодня, 1 августа. Они обсудят все важные вопросы тет-а-тет.