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Регион
1 августа, 07:15

В Кремле раскрыли темы беседы Путина и Лукашенко

Песков: Путин и Лукашенко обсудят двусторонние отношения и экономические связи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проведут неформальную встречу в пятницу, 1 августа. Они обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, региональной безопасности и международные темы, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Будет обсуждён весь комплекс двусторонних отношений, естественно, и торгово-экономические связи и реализация союзных проектов и так далее, а также глубокий обмен мнениями по международной проблематике», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что ранее стало известно о поездке Александра Лукашенко в Москву. Изначально точной даты встречи с Владимиром Путиным известно не было, но оказалось, что президент Белоруссии увидится со своим коллегой уже сегодня, 1 августа. Они обсудят все важные вопросы тет-а-тет.

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Наталья Афонина
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