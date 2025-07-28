Лукашенко и Путин могут встретиться в ближайшее время

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут провести встречу в ближайшее время, чтобы обсудить все важные вопросы тет-а-тет. Об этом заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.

«Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз», — сказала она в беседе с ТАСС.