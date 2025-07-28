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Регион
28 июля, 15:25

Лукашенко и Путин могут встретиться в ближайшее время

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут провести встречу в ближайшее время, чтобы обсудить все важные вопросы тет-а-тет. Об этом заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.

«Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз», — сказала она в беседе с ТАСС.

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А ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии накануне, 27 июля, провели телефонный разговор, но, по данным Эйсмонт, программные вопросы они обсуждать не стали. А в июне лидеры встречались лично. Тогда Владимир Путин был в Минске с двухдневным визитом.

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Александра Вишнякова
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