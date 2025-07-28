Путин и Лукашенко провели телефонный разговор 27 июля
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Life.ru
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне, 27 июля, провели телефонный разговор. Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал «Пул Первого».
«Первый (Лукашенко — Прим. Life.ru) вчера говорил с Путиным по телефону! И сегодня встречу он начал весьма интересно… Передал привет от Путина послу Грызлову, рассказав про тот самый телефонный разговор», — говорится в сообщении.
А в июне лидеры встречались лично. Тогда Владимир Путин был в Минске с двухдневным визитом. Российский лидер принял участие в пленарной сессии Евразийского экономического форума и в заседании экономического совета ЕАЭС.