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Регион
28 июля, 08:21

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор 27 июля

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Life.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Life.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне, 27 июля, провели телефонный разговор. Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал «Пул Первого».

«Первый (Лукашенко — Прим. Life.ru) вчера говорил с Путиным по телефону! И сегодня встречу он начал весьма интересно… Передал привет от Путина послу Грызлову, рассказав про тот самый телефонный разговор», — говорится в сообщении.

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А в июне лидеры встречались лично. Тогда Владимир Путин был в Минске с двухдневным визитом. Российский лидер принял участие в пленарной сессии Евразийского экономического форума и в заседании экономического совета ЕАЭС.

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Александра Вишнякова
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