Путин и Лукашенко провели телефонный разговор 27 июля

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне, 27 июля, провели телефонный разговор. Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал «Пул Первого».

«Первый (Лукашенко — Прим. Life.ru) вчера говорил с Путиным по телефону! И сегодня встречу он начал весьма интересно… Передал привет от Путина послу Грызлову, рассказав про тот самый телефонный разговор», — говорится в сообщении.