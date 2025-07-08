«Как коровье»: Лукашенко вспомнил, как Путин угощал его козьим молоком

В ходе недавнего визита на племенной завод под Могилёвом президент Белоруссии Александр Лукашенко продегустировал козье молоко. Перед пробой молочного продукта глава государства поинтересовался, есть ли у напитка запах. Получив утвердительный ответ, он заявил, что запаха быть не должно, и вспомнил, как его угощал молоком президент России Владимир Путин. Видео публикует проект «Пул первого».

Лукашенко пробует козье молоко. Видео © Пул Первого

«Я видел козье молоко — меня Путин угощал в России. Если бы не сказал, что козье, я бы подумал, коровье», — заявил Лукашенко.

После дегустации Лукашенко убедился в высоком качестве молока и заявил, что никакого запаха у него нет.

«Идеальное молоко», — заявил белорусский лидер.