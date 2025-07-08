«Как коровье»: Лукашенко вспомнил, как Путин угощал его козьим молоком
Лукашенко рассказал, что Путин угощал его козьим молоком
В ходе недавнего визита на племенной завод под Могилёвом президент Белоруссии Александр Лукашенко продегустировал козье молоко. Перед пробой молочного продукта глава государства поинтересовался, есть ли у напитка запах. Получив утвердительный ответ, он заявил, что запаха быть не должно, и вспомнил, как его угощал молоком президент России Владимир Путин. Видео публикует проект «Пул первого».
Лукашенко пробует козье молоко. Видео © Пул Первого
«Я видел козье молоко — меня Путин угощал в России. Если бы не сказал, что козье, я бы подумал, коровье», — заявил Лукашенко.
После дегустации Лукашенко убедился в высоком качестве молока и заявил, что никакого запаха у него нет.
«Идеальное молоко», — заявил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко приказал очистить территорию Белоруссии от валяющихся брёвен. Он подчеркнул, что все остатки древесины должны быть убраны с лесных опушек до 1 сентября, иначе ценное сырьё просто пропадёт.
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