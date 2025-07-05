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5 июля, 14:06

Лукашенко заявил, что начало ВОВ было «прошлёпано»

Лукашенко призвал помнить ошибки СССР в начале войны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соотечественников не забывать допущенные в начале Великой Отечественной войны просчёты, чтобы впредь не повторять их. По его словам, в 1941–1944 годах Белоруссия находилась под немецкой оккупацией всего несколько месяцев, но этот недолгий период оставил глубокие раны в коллективной памяти народа. Лукашенко отметил, что осознание ошибок прошлого помогает выстраивать грамотную внешнюю и внутреннюю политику сегодня.

«Я очень просил бы всех вас, особенно сотрудников музея: нам нужна правда, нам нужна сейчас справедливость. Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы «прошлёпали» начало войны», — заявил Лукашенко во время церемонии открытия Музея Славы Могилевщины.

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Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия не будет воевать с простыми украинцами. Он также сказал, что страна всегда будет открыта для народа Украины, которая является «братским народом».

Полина Никифорова
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