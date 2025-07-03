Путин: Россия и Белоруссия укрепляют союз и готовы вместе преодолевать вызовы

Президент России Владимир Путин направил поздравление Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он подчеркнул прочность братских связей между двумя странами, особенно в условиях современных внешних угроз.

«Уверен, что, действуя вместе, мы преодолеем любые трудности и ещё больше укрепим продуктивные двусторонние связи — на благо граждан России и Белоруссии, в интересах стабильности и безопасности на евразийском пространстве», — говорится в послании.

Путин также отметил, что сотрудничество между Москвой и Минском охватывает широкий спектр направлений, включая международную координацию и развитие Союзного государства. В завершение он пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а белорусскому народу — мира и благополучия.