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3 июля, 11:10

Путин: Россия и Белоруссия укрепляют союз и готовы вместе преодолевать вызовы

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © AP/TASS/ Alexander Zemlianichenko

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © AP/TASS/ Alexander Zemlianichenko

Президент России Владимир Путин направил поздравление Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он подчеркнул прочность братских связей между двумя странами, особенно в условиях современных внешних угроз.

«Уверен, что, действуя вместе, мы преодолеем любые трудности и ещё больше укрепим продуктивные двусторонние связи — на благо граждан России и Белоруссии, в интересах стабильности и безопасности на евразийском пространстве», — говорится в послании.

Путин также отметил, что сотрудничество между Москвой и Минском охватывает широкий спектр направлений, включая международную координацию и развитие Союзного государства. В завершение он пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а белорусскому народу — мира и благополучия.

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День независимости Белоруссии отмечается 3 июля и является главным государственным праздником страны. Эта дата приурочена к освобождению Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году во время операции «Багратион». Праздник символизирует не только военную победу, но и суверенитет современной Белоруссии. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, возлагаются цветы к памятникам, устраиваются концерты, военные парады и праздничный салют.

Марина Фещенко
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