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3 июля, 12:38

«Вы — наши люди»: Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет воевать с Украиной

Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается воевать с Украиной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не собирается воевать с простыми украинцами. Об этом политик сказал во время общения с военнослужащими на церемонии празднования Дня независимости в память об освобождении Красной армией Минска от фашистов во время Великой Отечественной войны.

Торжественные мероприятия проходили на Кургане Славы, там же присутствовали военнослужащие. Один из них выступил с просьбой обратиться к белорусскому лидеру. Молодой человек рассказал, что переехал в Белоруссию вместе с родителями в 2014 году из Краматорска, пытаясь убежать от нацистского украинского режима. Он поблагодарил Лукашенко за возможность скрыться от Киева. В свою очередь президент заверил, что Минск всегда рад простым украинцам.

«Приезжайте, мы всегда открыты для украинцев. Вы — наши люди. Никого не слушайте, что мы воюем или воевать собираемся с Украиной», — заявил глава республики.

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Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил прочность братских связей между двумя странами, особенно в условиях современных внешних угроз.

Татьяна Миссуми
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