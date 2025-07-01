«Не разучились работать»: Лукашенко заявил, что на переговорах с США не было игры в поддавки

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что Минск не играл в поддавки на переговорах со специальным посланником президента США Китом Келлогом. Его заявление прозвучало на собрании по случаю Дня независимости.

«Никакой игры в поддавки не было. Был достойный разговор. А потом, причём здесь поддавки? Что нам это принесёт, если мы будем ползать, как некоторые чуть западнее от нас? Ни я, никто не ползаем и не вымаливаем ничего. Мы способны прокормить себя сами. Мы ещё не разучились работать», — передаёт слова президента Белоруссии агентство БелТА.

По словам Лукашенко, на встрече обсуждалась ситуация в мире и на Украине. Её инициировали Соединённые Штаты через белорусских представителей. Келлог передал белорусскому лидеру ряд предложений по просьбе хозяина Белого дома Дональда Трампа.

«Сегодня они приезжают к президенту, говорят о том, что в Беларуси, оказывается, есть президент, и с ним нужно разговаривать. Потому что от имени белорусского народа он что-то определяет. На этом основаны наши переговоры с США», — сказал глава государства.