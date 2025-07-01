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1 июля, 19:25

«Не разучились работать»: Лукашенко заявил, что на переговорах с США не было игры в поддавки

Лукашенко: На переговорах с Келлогом Белоруссия не играла в поддавки

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что Минск не играл в поддавки на переговорах со специальным посланником президента США Китом Келлогом. Его заявление прозвучало на собрании по случаю Дня независимости.

«Никакой игры в поддавки не было. Был достойный разговор. А потом, причём здесь поддавки? Что нам это принесёт, если мы будем ползать, как некоторые чуть западнее от нас? Ни я, никто не ползаем и не вымаливаем ничего. Мы способны прокормить себя сами. Мы ещё не разучились работать», — передаёт слова президента Белоруссии агентство БелТА.

По словам Лукашенко, на встрече обсуждалась ситуация в мире и на Украине. Её инициировали Соединённые Штаты через белорусских представителей. Келлог передал белорусскому лидеру ряд предложений по просьбе хозяина Белого дома Дональда Трампа.

«Сегодня они приезжают к президенту, говорят о том, что в Беларуси, оказывается, есть президент, и с ним нужно разговаривать. Потому что от имени белорусского народа он что-то определяет. На этом основаны наши переговоры с США», — сказал глава государства.

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Ранее Лукашенко довёл до США одно «чёткое требование» президента России Владимира Путина по Украине. По словам белорусского лидера, Москва готова к прекращению огня, если главарь киевского режима Владимир Зеленский прекратит наносить удары по РФ. Представитель США пообещал «поработать» в этом направлении.

Алена Пенчугина
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