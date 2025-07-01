Лукашенко рассказал о 25 тысячах военных НАТО в 15 км от белорусской границы
Лукашенко назвал учения НАТО рядом с Белоруссией агрессивной демонстрацией силы
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск рассматривает учения НАТО как «агрессивную демонстрацию силы». Об этом он заявил на торжественном собрании по случаю Дня Независимости республики.
«Мы видим этих «защитников» с наступательным сценарием во всей красе и не собираемся реагировать на агрессивную демонстрацию силы. Делаем всё, чтобы снизить напряжённость в регионе», — сказал Лукашенко.
Белорусский президент отметил, что Учения НАТО «Защитник Европы-2025» проходят с участием 25 тысяч военнослужащих и около трёх тысяч единиц техники, находясь всего в десяти-15 километрах от белорусской границы. Это расстояние вызывает серьёзные опасения.
Ранее Лукашенко заявлял, что против Белоруссии уже несколько десятилетий постоянно ведётся гибридная война, и она будет набирать обороты. Однако у страны есть боеспособная армия, которая способна реагировать на любые агрессивные действия, подчеркнул президент.