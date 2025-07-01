Лукашенко рассказал о 25 тысячах военных НАТО в 15 км от белорусской границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск рассматривает учения НАТО как «агрессивную демонстрацию силы». Об этом он заявил на торжественном собрании по случаю Дня Независимости республики.

«Мы видим этих «защитников» с наступательным сценарием во всей красе и не собираемся реагировать на агрессивную демонстрацию силы. Делаем всё, чтобы снизить напряжённость в регионе», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что Учения НАТО «Защитник Европы-2025» проходят с участием 25 тысяч военнослужащих и около трёх тысяч единиц техники, находясь всего в десяти-15 километрах от белорусской границы. Это расстояние вызывает серьёзные опасения.