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8 июля, 13:24

«Это что за бесхозяйственность?» Лукашенко приказал очистить Белоруссию от валяющихся брёвен

Лукашенко приказал очистить территорию Белоруссии от валяющихся брёвен

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочего визита в Могилёвскую область поручил оперативно решить проблему с неубранными поваленными деревьями. Об этом сообщает агентство БелТА.

Глава государства раскритиковал местные власти за халатность: «Это что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили», — заявил он, обращаясь к руководству области, помощнику президента и главе администрации.

Лукашенко подчеркнул, что все остатки древесины должны быть убраны с лесных опушек до 1 сентября, иначе ценное сырьё просто пропадёт. Ранее он также давал распоряжение передавать поваленные деревья населению для дальнейшего использования.

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Никита Никонов
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