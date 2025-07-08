«Это что за бесхозяйственность?» Лукашенко приказал очистить Белоруссию от валяющихся брёвен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочего визита в Могилёвскую область поручил оперативно решить проблему с неубранными поваленными деревьями. Об этом сообщает агентство БелТА.

Глава государства раскритиковал местные власти за халатность: «Это что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили», — заявил он, обращаясь к руководству области, помощнику президента и главе администрации.

Лукашенко подчеркнул, что все остатки древесины должны быть убраны с лесных опушек до 1 сентября, иначе ценное сырьё просто пропадёт. Ранее он также давал распоряжение передавать поваленные деревья населению для дальнейшего использования.