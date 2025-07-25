Лукашенко заявил, что Белоруссия «на всякий случай» готовится к войне
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Белоруссия не хочет войны, но «на всякий случай» готовятся к ней. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, обращаясь к журналисткам во время рабочей поездки на уборочную кампанию в Смолевичский район.
«Девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдёте как минимум [хлеб убирать]», — сказал он корреспонденткам.
Девушки ответили, что надеются избежать сценария с войной, на что Лукашенко ответил, что тоже на это надеется, но на всякий случай готовится к конфликту.
А ранее Александр Лукашенко призвал не шутить про картофель, так как он очень опасается за его урожай. На совещании по поводу уборочной кампании Лукашенко рассказал, что лично проверил состояние полей и обеспокоен возможным распространением грибка, который поражает растения. Поэтому он заявил, что с картошкой «пошутили уже в прошлом году, и получили от населения по ушам».