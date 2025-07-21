Посланник Трампа Коул рассказал, как пил водку с Лукашенко в Минске

Юрист президента США Дональда Трампа Джон Коул признался, что пил водку с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Коул был в составе американской делегации, которая прилетела в Минск 21 июня. Как пишет Politico, именно этот обед привёл к решению Лукашенко освободить 14 заключённых из белорусских тюрем.

«Я выпил две рюмки, но третью не стал», — поделился Коул в беседе с журналистом издания, описывая «застолье» с президентом Белоруссии.

В публикации утверждается, что данный эпизод стал очень показательным, потому как подобные панибратские отношения двух делегаций говорят об изменении вектора внешней политики США. Так, автор статьи полагает, что Трампу удалось привлечь на свою сторону единомышленников и сделать их посланниками в другие страны, чтобы доносить позицию Белого дома без официоза со стороны Госдепа.