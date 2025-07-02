Келлог: Лукашенко «вырвал из контекста» обещание ограничить удары ВСУ по России

Специальный представитель президента США Кит Келлог в соцсетях опроверг заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что он якобы пообещал ограничить возможности украинской армии по нанесению ударов по российской территории. По его словам, глава республики якобы «неверно интерпретировал» его высказывание.

Он отметил, что его беседа с Лукашенко касалась исключительно установления всеобъемлющего и безоговорочного прекращения огня. Любые условия, касающиеся действий Киева, были напрямую связаны с аналогичными шагами со стороны Москвы. Келлог подчеркнул в публикации, что никогда не делал заявлений о каких-либо ограничениях на действия Украины в условиях продолжающегося конфликта, если не будет достигнуто полного прекращения боевых действий.