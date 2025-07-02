Келлог: Лукашенко «вырвал из контекста» обещание ограничить удары ВСУ по России
Кит Келлог на встрече с Лукашенко. Обложка © Сайт президента Белоруссии
Специальный представитель президента США Кит Келлог в соцсетях опроверг заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что он якобы пообещал ограничить возможности украинской армии по нанесению ударов по российской территории. По его словам, глава республики якобы «неверно интерпретировал» его высказывание.
Он отметил, что его беседа с Лукашенко касалась исключительно установления всеобъемлющего и безоговорочного прекращения огня. Любые условия, касающиеся действий Киева, были напрямую связаны с аналогичными шагами со стороны Москвы. Келлог подчеркнул в публикации, что никогда не делал заявлений о каких-либо ограничениях на действия Украины в условиях продолжающегося конфликта, если не будет достигнуто полного прекращения боевых действий.
Как сообщалось ранее, Лукашенко заявил, что передал Соединённым Штатам конкретное требование президента РФ Владимира Путина, касающееся урегулирования ситуации на Украине. По словам белорусского лидера, он донёс позицию российского лидера о потенциальном перемирии, подчеркнув, что Москва готова прекратить нанесение ударов при соблюдении одного условия. По его словам, представитель США выразил готовность «поработать» над этим вопросом. Помимо этого, президент Белоруссии призвал американскую сторону отбросить внутриполитическую борьбу и сосредоточиться на выполнении взятых на себя обязательств.