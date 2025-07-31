Лукашенко заявил о необходимости военной мобилизации в Белоруссии даже в мирное время

Даже в условиях нынешнего мирного времени от дипломатов и правительства требуется «военная мобилизация». Данное заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями дипмиссий в Минске.

«Не только во время войны и военных действий приходится мобилизовываться, но и в мирное время. Считайте, что мы живём в мирное время, когда нужна военная мобилизация», — передаёт его слова агентство БелТа.

По словам Лукашенко, ожидается, что текущий год и последующий будут сложными, а давление и требования — только расти. И это коснётся не только дипломатов, но и всего правительства. По этой причине основной задачей Лукашенко назвал удержание экономики, что будет особенно непросто из-за глобальных трудностей.