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31 июля, 10:56

Лукашенко заявил о необходимости военной мобилизации в Белоруссии даже в мирное время

Лукашенко: Военная мобилизация необходима даже в нынешнее мирное время

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Даже в условиях нынешнего мирного времени от дипломатов и правительства требуется «военная мобилизация». Данное заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями дипмиссий в Минске.

«Не только во время войны и военных действий приходится мобилизовываться, но и в мирное время. Считайте, что мы живём в мирное время, когда нужна военная мобилизация», — передаёт его слова агентство БелТа.

По словам Лукашенко, ожидается, что текущий год и последующий будут сложными, а давление и требования — только расти. И это коснётся не только дипломатов, но и всего правительства. По этой причине основной задачей Лукашенко назвал удержание экономики, что будет особенно непросто из-за глобальных трудностей.

Лукашенко заявил, что Белоруссия «на всякий случай» готовится к войне
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Ранее Лукашенко призвал мужиков молиться на власть в Белоруссии. В качестве причины он назвал то, что республика ни с кем не воюет.

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Юлия Сафиулина
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