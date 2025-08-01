Путин и Лукашенко снова встретятся на Валааме
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время прошлогодней поездки на Валаам. Обложка © Telegram / Кремль.Новости
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, как и в прошлом году, встретятся на острове Валаам. Об этом сообщил близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал «Пул Первого».
«Да, Лукашенко и Путин встречаются на Валааме. Да, как и год назад. Красиво и мощно», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург. На месте его встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Напомним, что в прошлом году, 25 июля, Владимир Путин и Александр Лукашенко тоже встречались на острове Валаам. Там лидеры двух стран посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, где прошёл молебен о русских воинах, отдавших жизнь за веру и Отечество. На следующий день политики прогулялись по острову, осмотрев святые места.