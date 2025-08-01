Путин и Лукашенко снова встретятся на Валааме

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, как и в прошлом году, встретятся на острове Валаам. Об этом сообщил близкий к белорусскому лидеру телеграм-канал «Пул Первого».

«Да, Лукашенко и Путин встречаются на Валааме. Да, как и год назад. Красиво и мощно», — говорится в сообщении.