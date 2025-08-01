«Всё не просто так в этой командировке»: Лукашенко прилетел в Петербург
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург
Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург. Фото © Telegram/Пул Первого
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург. На месте его встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Посадка в Питере, встречает — губернатор Ленинградской области Дрозденко. Всё не просто так в этой командировке», — пишет близкий к Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».
Кстати, ранее в Минске заявляли, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут провести встречу в ближайшее время, чтобы обсудить все важные вопросы тет-а-тет. При этом 27 июля лидеры провели телефонный разговор.