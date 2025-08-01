«Всё не просто так в этой командировке»: Лукашенко прилетел в Петербург

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург. На месте его встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Посадка в Питере, встречает — губернатор Ленинградской области Дрозденко. Всё не просто так в этой командировке», — пишет близкий к Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».