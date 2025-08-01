Путин: Обсуждать Украину стоит в контексте общеевропейской безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва считает целесообразным обсуждение вопроса украинского урегулирования в более широком контексте — в рамках общеевропейской безопасности. Об этом он заявил в ходе неформальной беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.

«Со стороны украинской делегации прозвучало, что есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности. И в целом мы считаем, что это правильно», — отметил глава государства.

По его словам, такой подход может способствовать более устойчивому и взаимоприемлемому решению конфликта, а также заложить основы для будущей архитектуры безопасности на континенте.