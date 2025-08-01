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Регион
1 августа, 11:30

Путин: Обсуждать Украину стоит в контексте общеевропейской безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Melnikov Dmitriy

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва считает целесообразным обсуждение вопроса украинского урегулирования в более широком контексте — в рамках общеевропейской безопасности. Об этом он заявил в ходе неформальной беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.

«Со стороны украинской делегации прозвучало, что есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности. И в целом мы считаем, что это правильно», — отметил глава государства.

По его словам, такой подход может способствовать более устойчивому и взаимоприемлемому решению конфликта, а также заложить основы для будущей архитектуры безопасности на континенте.

Ранее Путин и Лукашенко на Валааме посетили молебен о русских воинах. Лидеры посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту.

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Марина Фещенко
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