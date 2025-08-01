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Регион
1 августа, 11:43

Путин: Россия готова ждать, если Украина ещё не готова к переговорам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва наберётся терпения, если Киев считает, что сейчас не подходящее время для ведения переговоров. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Ну, в принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать», — сказал глава РФ.

Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что для эффективности переговоров лучше дождаться смены правящего режима в России.

Путин: Сегодняшняя власть Украины не основана на конституции
Путин: Сегодняшняя власть Украины не основана на конституции

Ранее Путин заявил, что урегулирование украинского кризиса следует обсуждать в контексте безопасности всей Европы. По словам главы РФ, это сделает потенциальное решение конфликта более устойчивым. При этом российский лидер положительно оценивает обмены пленными.

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Владимир Озеров
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