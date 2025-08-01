Путин: Россия готова ждать, если Украина ещё не готова к переговорам

Москва наберётся терпения, если Киев считает, что сейчас не подходящее время для ведения переговоров. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Ну, в принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать», — сказал глава РФ.

Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что для эффективности переговоров лучше дождаться смены правящего режима в России.