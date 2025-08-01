Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 11:33

Путин: Сегодняшняя власть Украины не основана на конституции

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Действующая власть на Украине не базируется на конституционных принципах страны. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе неформальной беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.

«Сегодняшняя власть [Украины], она не основана на украинской конституции. Конституция явно нарушена», — сказал глава государства журналистам.

К слову, Путин уже неоднократно отмечал, что легитимность Зеленского закончилась. 20 мая 2024 года завершился срок его полномочий на посту президента. В соответствии с Конституцией Украины именно в эту дату должен был состояться ввод в должность нового избранного главы государства. Однако этот процесс не был реализован: киевские власти приняли решение об отмене выборов, мотивируя это действующим военным положением. Как уже подчёркивал Путин, вопрос легитимности Зеленского является прерогативой политической и правовой систем Украины, и для Москвы этот аспект будет иметь значение только при условии подписания каких-либо соглашений.

Путин: Я готов встретиться с Зеленским, но вопрос не в этом
Путин: Я готов встретиться с Зеленским, но вопрос не в этом

Напомним, Путин и Лукашенко в пятницу, 1 августа, проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают его вместе. Политики приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar