Путин: Сегодняшняя власть Украины не основана на конституции
Обложка © Life.ru
Действующая власть на Украине не базируется на конституционных принципах страны. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе неформальной беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.
«Сегодняшняя власть [Украины], она не основана на украинской конституции. Конституция явно нарушена», — сказал глава государства журналистам.
К слову, Путин уже неоднократно отмечал, что легитимность Зеленского закончилась. 20 мая 2024 года завершился срок его полномочий на посту президента. В соответствии с Конституцией Украины именно в эту дату должен был состояться ввод в должность нового избранного главы государства. Однако этот процесс не был реализован: киевские власти приняли решение об отмене выборов, мотивируя это действующим военным положением. Как уже подчёркивал Путин, вопрос легитимности Зеленского является прерогативой политической и правовой систем Украины, и для Москвы этот аспект будет иметь значение только при условии подписания каких-либо соглашений.
Напомним, Путин и Лукашенко в пятницу, 1 августа, проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают его вместе. Политики приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.