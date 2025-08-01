К слову, Путин уже неоднократно отмечал, что легитимность Зеленского закончилась. 20 мая 2024 года завершился срок его полномочий на посту президента. В соответствии с Конституцией Украины именно в эту дату должен был состояться ввод в должность нового избранного главы государства. Однако этот процесс не был реализован: киевские власти приняли решение об отмене выборов, мотивируя это действующим военным положением. Как уже подчёркивал Путин, вопрос легитимности Зеленского является прерогативой политической и правовой систем Украины, и для Москвы этот аспект будет иметь значение только при условии подписания каких-либо соглашений.