8 августа, 12:51

Лукашенко описал, какой видит границу между Россией и Украиной после СВО

Лукашенко надеется, что после СВО у России с Украиной будет обычная граница

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ paparazzza

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после завершения специальной военной операции рассчитывает на появление обычной границы между Россией и Украиной, а не демилитаризованной зоны.

«Можно договориться о демилитаризованной — точнее, милитаризованной — зоне в километр, два или пять. Это ужас», — отметил он в интервью.

Лукашенко добавил, что надеется избежать такого сценария: «Будет обычная граница. Усиленная охрана с обеих сторон, но в этой зоне можно работать. В советское время была пограничная зона — въезд туда был ограничен, но люди жили».

По его словам, этот вопрос зависит от договорённостей, а со временем жизнь может отрегулировать ситуацию, и границы могут быть убраны.

Ранее Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил, что решение президента России Владимира Путина о начале СВО связано не только с расширением НАТО на восток.

