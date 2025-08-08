Лукашенко описал, какой видит границу между Россией и Украиной после СВО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после завершения специальной военной операции рассчитывает на появление обычной границы между Россией и Украиной, а не демилитаризованной зоны.
«Можно договориться о демилитаризованной — точнее, милитаризованной — зоне в километр, два или пять. Это ужас», — отметил он в интервью.
Лукашенко добавил, что надеется избежать такого сценария: «Будет обычная граница. Усиленная охрана с обеих сторон, но в этой зоне можно работать. В советское время была пограничная зона — въезд туда был ограничен, но люди жили».
По его словам, этот вопрос зависит от договорённостей, а со временем жизнь может отрегулировать ситуацию, и границы могут быть убраны.
