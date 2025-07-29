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Регион
29 июля, 11:48

Комик Слава Комиссаренко предложил зрителю на своём концерте выстрелить в глаз Лукашенко

Белорусский комик Комиссаренко пошутил о выстреле в Лукашенко

Обложка © YouTube/ Слава Комиссаренко «Спасибо, у меня всё | Варшава #26»

Обложка © YouTube/ Слава Комиссаренко «Спасибо, у меня всё | Варшава #26»

Белорусский комик Слава Комиссаренко поинтересовался у одного из зрителей своего концерта в Варшаве, смог бы он выстрелить со ста метров в глаз Александру Лукашенко. Такой диалог вошёл в запись нового выпуска шоу «Спасибо, у меня всё» на YouTube.

Узнав, что один из зрителей на концерте, профессионально стреляет из лука, юморист, который объявлен в межгосударственный розыск по уголовному делу, открытому в отношении него на родине, заметно оживился.

«А вы сможете со ста метров Чикчирыку [такое прозвище комик дал президенту Белоруссии в одном из стендапов ещё несколько лет назад] в глаз попасть из лука? Когда он, к примеру, будет в Бресте или Гродно можно встать на холм и….» — предложил зрителю артист.

Лишившийся гражданства РФ Комиссаренко решил отказаться от политических шуток
Лишившийся гражданства РФ Комиссаренко решил отказаться от политических шуток

Напомним, что в апреле 2025 года Комиссаренко также был лишён гражданства РФ по решению ФСБ. Более того, ему запрещён въезд на территорию нашей страны. По данным спецслужб, во время выступлений в Европе комик не только критиковал проведение СВО, но и распространял призывы к подрыву конституционного строя России.

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Алексей Берковиц
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