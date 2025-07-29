Комик Слава Комиссаренко предложил зрителю на своём концерте выстрелить в глаз Лукашенко

Белорусский комик Слава Комиссаренко поинтересовался у одного из зрителей своего концерта в Варшаве, смог бы он выстрелить со ста метров в глаз Александру Лукашенко. Такой диалог вошёл в запись нового выпуска шоу «Спасибо, у меня всё» на YouTube.

Узнав, что один из зрителей на концерте, профессионально стреляет из лука, юморист, который объявлен в межгосударственный розыск по уголовному делу, открытому в отношении него на родине, заметно оживился.

«А вы сможете со ста метров Чикчирыку [такое прозвище комик дал президенту Белоруссии в одном из стендапов ещё несколько лет назад] в глаз попасть из лука? Когда он, к примеру, будет в Бресте или Гродно можно встать на холм и….» — предложил зрителю артист.