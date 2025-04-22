Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства
Слава Комиссаренко и Дмитрий Романов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / slavakomissarenko / wikipedia
Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены гражданства РФ по решению ФСБ. Как сообщается на сайте ведомства, обоим также запрещён въезд на территорию России.
Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по статье о клевете на президента Белоруссии (ч.1 ст. 367 УК РБ). Опасаясь экстрадиции, он перебрался на Украину. Романов, как установили в ФСБ, участвовал в работе волонтёрского центра в Польше, занимавшегося помощью ВСУ, включая сортировку гуманитарных грузов для украинской армии.
По данным спецслужб, во время выступлений в Европе оба комика не только критиковали проведение СВО, но и распространяли призывы к подрыву конституционного строя России. Эти действия, по версии ФСБ, стали основанием для принятия решения о лишении гражданства.
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