Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства

Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены гражданства РФ по решению ФСБ. Как сообщается на сайте ведомства, обоим также запрещён въезд на территорию России.

Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по статье о клевете на президента Белоруссии (ч.1 ст. 367 УК РБ). Опасаясь экстрадиции, он перебрался на Украину. Романов, как установили в ФСБ, участвовал в работе волонтёрского центра в Польше, занимавшегося помощью ВСУ, включая сортировку гуманитарных грузов для украинской армии.