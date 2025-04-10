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10 апреля, 15:00

«Пыль подзаборная»: В Белоруссии жёстко осадили Славу Комиссаренко

Белорусский журналист Григорий Азарёнок оскорбил комика Славу Комиссаренко

Слава Комиссаренко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slavakomissarenko

Слава Комиссаренко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slavakomissarenko

Белорусский журналист и телеведущий Григорий Азарёнок рассказал, что власти страны дают релокантам возможность при желании вернуться на родину. Он подчеркнул, что оппозиционно настроенные граждане вправе самостоятельно принимать решение и никто не собирается возвращать их силой.

«Хотите вернуться на родину, стать снова людьми, стать снова чем-то осознанным, быть со своим народом, а не пылью подзаборной, не сбродом, который бродит непонятно где, то, пожалуйста, милости просим», — заявил собеседник Инфо24.

Лукашенко вручил молот журналисту Азарёнку
Лукашенко вручил молот журналисту Азарёнку

В то же время журналист негативно отреагировал на вопрос о возможном возвращении комика Славы Комиссаренко, который позволяет себе резкие высказывания в адрес главы республики Александра Лукашенко. Азарёнок унизил юмориста, бросив в его сторону оскорбительное выражение.

«Слава Комиссаренко — ***. Всё, что я могу сказать», — заявил белорусский телеведущий.

Комика Славу Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии
Комика Славу Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии

Напомним, в конце минувшего года в Минске начался заочный суд над Славой Комиссаренко. Он обвинялся по трём статьям УК РБ: разжигание расовой, национальной или религиозной ненависти, клевета в адрес президента и оскорбление президента. В итоге комика приговорили к шести годам лишения свободы.

Борис Эльфанд
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