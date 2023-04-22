"Чтоб знали!": Лукашенко вручил молот журналисту Азарёнку
Лукашенко подарил кувалду белорусскому журналисту Азарёнку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил кувалду известному в республике журналисту Григорию Азарёнку со словами "Чтоб знали". Видео публикует телеграм-канал "Пул первого".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил кувалду журналисту Григорию Азарёнку. Видео © t.me / "Пул первого"
Молот был вручён во время субботника, когда белорусский лидер поучаствовал в высадке деревьев на территории государственного мемориального комплекса "Хатынь". Президент символично намекнул, что информационная война с Западом будет выиграна.
Азарёнок работает на белорусском телеканале "Столичное телевидение" (СТВ). Он выступает в поддержку главы государства и проводимой им политики. Во время протестов в 2020 году журналист встал на сторону Лукашенко, из-за чего подвергался нападкам и попыткам расправы со стороны оппозиционных сил.
t.me / "Пул первого"