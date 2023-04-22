КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

22 апреля, 17:03

"Чтоб знали!": Лукашенко вручил молот журналисту Азарёнку

Лукашенко подарил кувалду белорусскому журналисту Азарёнку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил кувалду известному в республике журналисту Григорию Азарёнку со словами "Чтоб знали". Видео публикует телеграм-канал "Пул первого".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил кувалду журналисту Григорию Азарёнку. Видео © t.me / "Пул первого"

Молот был вручён во время субботника, когда белорусский лидер поучаствовал в высадке деревьев на территории государственного мемориального комплекса "Хатынь". Президент символично намекнул, что информационная война с Западом будет выиграна.

Азарёнок работает на белорусском телеканале "Столичное телевидение" (СТВ). Он выступает в поддержку главы государства и проводимой им политики. Во время протестов в 2020 году журналист встал на сторону Лукашенко, из-за чего подвергался нападкам и попыткам расправы со стороны оппозиционных сил.

Лукашенко встретился с Пушилиным и предложил помощь в восстановлении Донбасса

Лукашенко встретился с Пушилиным и предложил помощь в восстановлении Донбасса

Обложка ©

t.me / "Пул первого"

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров