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18 апреля, 08:53

Лукашенко встретился с Пушилиным и предложил помощь в восстановлении Донбасса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, прилетевшим во вторник в Минск. Об этом сообщает БелТА. Лукашенко от лица белорусского народа предложил Донецку помощь в восстановлении и нормализации жизни людей.

"Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться, надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это 100%. И кормить людей же надо", — обратился к Пушилину белорусский лидер.

Глава ДНР в свою очередь отметил, что, находясь в Белоруссии, "чувствует традиционное гостеприимство". Он поблагодарил Лукашенко за тёплый приём и предложенную помощь.

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Напомним, что буквально на днях министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник во время визита в Венгрию призвал к перемирию на Украине. По его словам, Минск также выступает за немедленное начало переговоров.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель, © ТАСС / Гавриил Григоров

Марина Калегина
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