Лукашенко встретился с Пушилиным и предложил помощь в восстановлении Донбасса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, прилетевшим во вторник в Минск. Об этом сообщает БелТА. Лукашенко от лица белорусского народа предложил Донецку помощь в восстановлении и нормализации жизни людей.

"Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться, надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это 100%. И кормить людей же надо", — обратился к Пушилину белорусский лидер.

Глава ДНР в свою очередь отметил, что, находясь в Белоруссии, "чувствует традиционное гостеприимство". Он поблагодарил Лукашенко за тёплый приём и предложенную помощь.