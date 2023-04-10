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10 апреля, 10:14

Лукашенко попросил у Шойгу гарантии защиты Белоруссии на случай внешней агрессии

Россия должна предоставить гарантии, что будет защищать Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Он напомнил, что по итогам последних переговоров с президентом РФ они договорились о визите Шойгу со специалистами для обсуждения вопросов безопасности Белоруссии. Лукашенко тогда сказал Путину о необходимости проревизировать все соглашения между странами.

"Посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Белоруссии... В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Белоруссии РФ защищает Белоруссию как собственную территорию. Вот такие нам нужны [гарантии] безопасности", — заявил белорусский президент.

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Напомним, ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл во Дворец независимости в Минске на закрытую встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ключевые темы переговоров российской и белорусской стороны — "обеспечение безопасности и гарантий для Белоруссии от России", а также "боевая подготовка и слаживание совместной группировки".

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ТАСС / Михаил Климентьев

Никита Никонов
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