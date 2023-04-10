Лукашенко проводит закрытую встречу с Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл во Дворец независимости в Минске, где проводит закрытую встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом пишет телеграм-канал "Пул Первого".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Фото © t.me / "Пул Первого"

"В развитие переговоров и договорённостей с президентом России Сергей Шойгу сегодня прилетел на предметный и конкретный разговор на тему обеспечения безопасности", — говорится в сообщении.

Ключевые темы переговоров российской и белорусской стороны: "обеспечение безопасности и гарантий для Беларуси от России", а также "боевая подготовка и слаживание совместной группировки".