Лукашенко проводит закрытую встречу с Шойгу
Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл во Дворец независимости в Минске, где проводит закрытую встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом пишет телеграм-канал "Пул Первого".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Фото © t.me / "Пул Первого"
"В развитие переговоров и договорённостей с президентом России Сергей Шойгу сегодня прилетел на предметный и конкретный разговор на тему обеспечения безопасности", — говорится в сообщении.
Ключевые темы переговоров российской и белорусской стороны: "обеспечение безопасности и гарантий для Беларуси от России", а также "боевая подготовка и слаживание совместной группировки".
Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин провёл переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры общались до поздней ночи в Кремле тет-а-тет. 6 апреля в Москве состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием двух лидеров.
t.me / "Пул Первого"