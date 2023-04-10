ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 09:34

Лукашенко проводит закрытую встречу с Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл во Дворец независимости в Минске, где проводит закрытую встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом пишет телеграм-канал "Пул Первого".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Фото © t.me / "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Фото © t.me / "Пул Первого"

"В развитие переговоров и договорённостей с президентом России Сергей Шойгу сегодня прилетел на предметный и конкретный разговор на тему обеспечения безопасности", — говорится в сообщении.

Ключевые темы переговоров российской и белорусской стороны: "обеспечение безопасности и гарантий для Беларуси от России", а также "боевая подготовка и слаживание совместной группировки".

Кремль раздражает истерика Запада из-за размещения ядерных сил России в Европе

Кремль раздражает истерика Запада из-за размещения ядерных сил России в Европе

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин провёл переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры общались до поздней ночи в Кремле тет-а-тет. 6 апреля в Москве состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием двух лидеров.

Обложка ©

t.me / "Пул Первого"

Ирина Фальке
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Сергей Шойгу
  • Министерство Обороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров