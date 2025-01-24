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24 января, 13:45

Комика Славу Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии

Слава Комиссаренко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slavakomissarenko

Слава Комиссаренко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slavakomissarenko

Стендап-комик Слава Комиссаренко внесён в перечень экстремистов в Белоруссии. Обновлённый список правонарушителей опубликован на сайте белорусского МВД.

Известно, что вместе с комедийным артистом в список внесены еще 20 фамилий. Комиссаренко давно живёт за пределами Белоруссии.

«Непонятно где живу»: Комик Слава Комиссаренко пожаловался на невзгоды в Европе
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Ранее Минский городской суд вынес заочный приговор стендап-комику Вячеславу Комиссаренко. Ему назначено шесть лет лишения свободы. Суд признал его виновным по нескольким статьям уголовного кодекса, включая оскорбление и клевету в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко.

Николай Рюмин
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