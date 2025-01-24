Комика Славу Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии
Слава Комиссаренко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slavakomissarenko
Стендап-комик Слава Комиссаренко внесён в перечень экстремистов в Белоруссии. Обновлённый список правонарушителей опубликован на сайте белорусского МВД.
Известно, что вместе с комедийным артистом в список внесены еще 20 фамилий. Комиссаренко давно живёт за пределами Белоруссии.
Ранее Минский городской суд вынес заочный приговор стендап-комику Вячеславу Комиссаренко. Ему назначено шесть лет лишения свободы. Суд признал его виновным по нескольким статьям уголовного кодекса, включая оскорбление и клевету в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко.