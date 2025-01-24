Комика Славу Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии

Стендап-комик Слава Комиссаренко внесён в перечень экстремистов в Белоруссии. Обновлённый список правонарушителей опубликован на сайте белорусского МВД.

Известно, что вместе с комедийным артистом в список внесены еще 20 фамилий. Комиссаренко давно живёт за пределами Белоруссии.