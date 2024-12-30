Стендапер Слава Комисаренко приговорён к шести годам тюрьмы
Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам тюрьмы
Слава Комиссаренко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ slavakomissarenko
Минский городской суд вынес заочный приговор стендап-комику Вячеславу Комиссаренко. Ему назначено шесть лет лишения свободы. Суд признал его виновным по нескольким статьям уголовного кодекса, включая оскорбление и клевету в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко, пишет БелТА.
Комиссаренко также был признан виновным в разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной ненависти. Согласно решению суда, он должен отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.
В августе 2024 года Следственный комитет Белоруссии объявил о начале специального производства в отношении Комиссаренко, который находится за пределами страны. Следствие предложило ему явиться в Центральный районный отдел Следственного комитета в Минске.
До этого в стране была введена процедура специального (заочного) производства для лиц, находящихся за границей, что позволяет привлекать их к уголовной ответственности.
Напомним, что ранее Комиссаренко оказался в центре скандала сразу после своей свадьбы, когда вместо поздравлений пользователи Сети начали присылать ему информацию о неприятном прошлом избранницы — работе в вебкаме. Причём некоторые и вовсе узнали в ней эскортницу, работавшую в Москве и Киеве. Подробнее о том, как девушка жила до встречи с белорусским комиком, читайте в материале Life.ru.