Стендапер Слава Комисаренко приговорён к шести годам тюрьмы

Минский городской суд вынес заочный приговор стендап-комику Вячеславу Комиссаренко. Ему назначено шесть лет лишения свободы. Суд признал его виновным по нескольким статьям уголовного кодекса, включая оскорбление и клевету в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко, пишет БелТА.

Комиссаренко также был признан виновным в разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной ненависти. Согласно решению суда, он должен отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.

В августе 2024 года Следственный комитет Белоруссии объявил о начале специального производства в отношении Комиссаренко, который находится за пределами страны. Следствие предложило ему явиться в Центральный районный отдел Следственного комитета в Минске.