В Минске заочно судят комика Славу Комиссаренко за оскорбление Лукашенко
Минский городской суд инициировал заочное рассмотрение уголовного дела в отношении стендап-комика Вячеслава (Славы) Комиссаренко. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Белорусси.
Юморист обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса республики: ч. 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной ненависти), ч. 2 ст. 367 (клевета в адрес президента) и ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента). В настоящее время комик находится за границей, а следственные действия в его отношении начались в августе 2024 года.
Слава Комиссаренко стал известен широкой аудитории благодаря своему участию в юмористическом проекте на российском канале ТНТ. Он переехал из Минска в Россию после того, как поддерживал протесты против Лукашенко в 2020 году, в 2022 году обосновался в Турции, а вскоре смог получить талант-визу в США, но и там долго не продержался. Его последнее место проживания, если верить самому Комиссаренко, — это Прага.
Напомним, что ранее Комиссаренко оказался в центре скандала сразу после своей свадьбы, когда вместо поздравлений пользователи Сети начали присылать ему информацию о неприятном прошлом избранницы — работе в вебкаме. Причём некоторые и вовсе узнали в ней эскортницу, работавшую в Москве и Киеве. Подробнее о том, как девушка жила до встречи с белорусским комиком, читайте в материале Life.ru.
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