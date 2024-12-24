В Минске заочно судят комика Славу Комиссаренко за оскорбление Лукашенко

Юморист обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса республики: ч. 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной ненависти), ч. 2 ст. 367 (клевета в адрес президента) и ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента). В настоящее время комик находится за границей, а следственные действия в его отношении начались в августе 2024 года.

Слава Комиссаренко стал известен широкой аудитории благодаря своему участию в юмористическом проекте на российском канале ТНТ. Он переехал из Минска в Россию после того, как поддерживал протесты против Лукашенко в 2020 году, в 2022 году обосновался в Турции, а вскоре смог получить талант-визу в США, но и там долго не продержался. Его последнее место проживания, если верить самому Комиссаренко, — это Прага.