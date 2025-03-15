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Регион
15 марта, 19:57
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Назвавший ветерана СВО «культяпковозкой» стендап-комик стал фигурантом уголовного дела

Следком завёл на комика Останина уголовное дело из-за оскорбления ветерана СВО

Уголовное дело возбуждено в отношении стендап-комика Артемия Останина после неудачной шутки юмориста о ветеране специальной военной операции. Об этом сообщил столичный СК.

«В социальных медиа распространяется информация о том, что стендап-комик Артемий Останин в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции», — пишет Следком.

Мещанский межрайонный следственный отдел СК возбудил дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Детали произошедшего уточняются.

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Напомним, что комик назвал ветерана СВО без ног «культяпковозкой» и высмеял бывшего бойца за то, что тот подорвался на мине. С требованием проверить комика выступили общественники.

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Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Антон Голыбин
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