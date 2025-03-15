Назвавший ветерана СВО «культяпковозкой» стендап-комик стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело возбуждено в отношении стендап-комика Артемия Останина после неудачной шутки юмориста о ветеране специальной военной операции. Об этом сообщил столичный СК.

«В социальных медиа распространяется информация о том, что стендап-комик Артемий Останин в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции», — пишет Следком.

Мещанский межрайонный следственный отдел СК возбудил дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Детали произошедшего уточняются.