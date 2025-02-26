В Москве таксист отказался везти раненого участника СВО

В Москве таксист отказался везти раненого участника специальной военной операции. Об этом сообщает «Русская Община», к которой за помощью обратился боец с позывным Каспер.

Военный рассказал, что вызвал машину в госпиталь, где проходит лечение. Но водитель везти пассажира в военной форме отказался.

«Фронтовик с позывным Каспер на поле боя спас жизни пятерых ребят. Получив ранение, он сейчас проходит реабилитацию в московском госпитале. Недавно герой вызвал такси, но в связи с затруднениями в движении из-за подорванного здоровья он задержался при выходе к машине. Естественно, он готов был за это заплатить. Но таксист Мурод, увидев заказчика в военной форме, решил списать деньги за ожидание, отказался везти пассажира и уехал», — рассказали в «Общине».

Общественники смогли вычислить таксиста, и тот извинился перед бойцом.