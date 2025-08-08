Лукашенко заявил о возможности внеплановой передислокации войск РФ и Белоруссии
Обложка © Александр Река/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Time заявил, что в рамках учений Союзного государства «Запад-2025» возможна внеплановая передислокация российских и белорусских войск к западным рубежам республики.
Он пояснил, что перенос основной части манёвров из приграничных районов в центр страны связан с обеспокоенностью, которую выразили на Западе и в Украине. Лукашенко подчеркнул, что не допустит «нового похода на Киев» или на Сувалкский коридор.
При этом глава государства отметил, что в случае непредвиденных обстоятельств силы, участвующие в учениях, смогут оперативно вернуться к западным границам Белоруссии.
Учения Союзного государства «Запад» — это масштабные совместные манёвры вооружённых сил России и Белоруссии, которые проводятся раз в четыре года и охватывают территорию обеих стран. Их цель — отработка совместных действий по обеспечению безопасности Союзного государства, отражению внешней агрессии и защите стратегических объектов. Учения традиционно включают этапы с переброской войск, применением авиации, ПВО и артиллерии, а также элементами кибер- и информационной обороны. На Западе подобные манёвры регулярно вызывают обеспокоенность, поскольку проходят вблизи границ НАТО.