Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 14:02

Лукашенко заявил о возможности внеплановой передислокации войск РФ и Белоруссии

Обложка © Александр Река/ТАСС

Обложка © Александр Река/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Time заявил, что в рамках учений Союзного государства «Запад-2025» возможна внеплановая передислокация российских и белорусских войск к западным рубежам республики.

Он пояснил, что перенос основной части манёвров из приграничных районов в центр страны связан с обеспокоенностью, которую выразили на Западе и в Украине. Лукашенко подчеркнул, что не допустит «нового похода на Киев» или на Сувалкский коридор.

При этом глава государства отметил, что в случае непредвиденных обстоятельств силы, участвующие в учениях, смогут оперативно вернуться к западным границам Белоруссии.

Украина и Польша планируют сорвать учения армий России и Белоруссии Запад-2025
Украина и Польша планируют сорвать учения армий России и Белоруссии Запад-2025

Учения Союзного государства «Запад» — это масштабные совместные манёвры вооружённых сил России и Белоруссии, которые проводятся раз в четыре года и охватывают территорию обеих стран. Их цель — отработка совместных действий по обеспечению безопасности Союзного государства, отражению внешней агрессии и защите стратегических объектов. Учения традиционно включают этапы с переброской войск, применением авиации, ПВО и артиллерии, а также элементами кибер- и информационной обороны. На Западе подобные манёвры регулярно вызывают обеспокоенность, поскольку проходят вблизи границ НАТО.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Армия
  • Белоруссия
  • НАТО
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar