Лукашенко заявил о возможности внеплановой передислокации войск РФ и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Time заявил, что в рамках учений Союзного государства «Запад-2025» возможна внеплановая передислокация российских и белорусских войск к западным рубежам республики.

Он пояснил, что перенос основной части манёвров из приграничных районов в центр страны связан с обеспокоенностью, которую выразили на Западе и в Украине. Лукашенко подчеркнул, что не допустит «нового похода на Киев» или на Сувалкский коридор.

При этом глава государства отметил, что в случае непредвиденных обстоятельств силы, участвующие в учениях, смогут оперативно вернуться к западным границам Белоруссии.