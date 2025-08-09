«Отступать не будем!» Зеленский нервозно запретил Трампу отдавать Путину земли на саммите
Зеленский: Украина территории отдавать не будет, это прописано в конституции
Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки 16 июля 2018 года. Обложка © kremlin.ru
Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что украинская сторона не будет отдавать России свои территории. В своём утреннем нервозном видеообращении он отреагировал на сообщения западных СМИ о планах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящем саммите на Аляске договориться о выводе сил ВСУ со всей территории ДНР.
«Свои территории Украина отдавать не будет. Ответ на этот вопрос уже прописан в конституции Украины. Отступать от этого никто не может и не будет», — заявил Зеленский.
При этом политика не смущает тот факт, что он сам уже нарушил закон страны, продолжая сидеть на месте главы киевского режима. Сам Зеленский заявил, что Киев «готов только к реальным решениям, которые могут принести мир», но на ежедневные атаки БПЛА на территорию России он также закрыл глаза.
«Если решения будут приняты без нас и против нас, то они будут и против мира. Они ничего не дадут. Мы готовы работать ради мира, который не рухнет по желанию Москвы», — сказал он.
Возможно, такое утреннее обращение создано из-за того, что политика не пригласили на встречу президента России Владимира Путина и лидера Белого дома Дональда Трампа. Глава киевского режима начинает переживать и, вероятно, понимает, что такие переговоры Москвы и Вашингтона приблизят его капитуляцию. Сейчас Зеленский лишь пытается «примазаться» к процессу, где ему уже нет места.