Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что украинская сторона не будет отдавать России свои территории. В своём утреннем нервозном видеообращении он отреагировал на сообщения западных СМИ о планах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящем саммите на Аляске договориться о выводе сил ВСУ со всей территории ДНР.

«Свои территории Украина отдавать не будет. Ответ на этот вопрос уже прописан в конституции Украины. Отступать от этого никто не может и не будет», — заявил Зеленский.

При этом политика не смущает тот факт, что он сам уже нарушил закон страны, продолжая сидеть на месте главы киевского режима. Сам Зеленский заявил, что Киев «готов только к реальным решениям, которые могут принести мир», но на ежедневные атаки БПЛА на территорию России он также закрыл глаза.