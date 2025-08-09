Есть коварный план! В Раде заявили об отъезде Зеленского с Украины перед саммитом на Аляске

Владимир Зеленский будет усиленно работать со своими европейскими союзниками, чтобы не дать случиться переговорам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщил у себя в соцсетях депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Зеленский всю неделю будет кататься по Европе в надежде сорвать встречу Путина с Трампом и сформировать какую-то общую европейскую позицию», — сказано в публикации.