Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 05:56

Есть коварный план! В Раде заявили об отъезде Зеленского с Украины перед саммитом на Аляске

Нардеп Дубинский: Зеленский будет пытаться сорвать саммит на Аляске с помощью ЕС

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский будет усиленно работать со своими европейскими союзниками, чтобы не дать случиться переговорам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщил у себя в соцсетях депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Зеленский всю неделю будет кататься по Европе в надежде сорвать встречу Путина с Трампом и сформировать какую-то общую европейскую позицию», — сказано в публикации.

Со словам нардепа, сделать это будет непросто, поскольку от Европы на эти переговоры никто не приглашён, а Трампу останется лишь продиктовать странам ЕС и НАТО свою волю.

Лукашенко: Зеленскому есть куда сбежать с Украины, а украинцам идти некуда
Лукашенко: Зеленскому есть куда сбежать с Украины, а украинцам идти некуда

Напомним, что встреча Путина и Трампа пройдёт на Аляске в следующую пятницу, 15 августа. Помощник президента РФ Ушаков назвал вполне логичным выбор места для переговоров, поскольку там две страны отделяют всего какие-то несколько километров. Американские СМИ пишут, что Зеленский может присоединиться к саммиту, но этому пока подтверждений нет.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • США
  • ЕС
  • НАТО
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar