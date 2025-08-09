CBS: Зеленский может приехать на Аляску на саммит к Путину и Трампу
Владимир Зеленский, вероятно, будет приглашён на саммит в Аляске, где встретятся лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на высокопоставленный источник в окружении американского лидера.
«Один из высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил, что планирование саммита в следующую пятницу пока ещё неопределённое, и что всё ещё существует вероятность того, что Владимир Зеленский может принять в нём какое-то участие», – пишет издание.
Ранее президент США заявил, что его встреча с Владимиром Путиным пройдёт на Аляске 15 августа. В Кремле сочли выбор места вполне логичным, поскольку Россия и Штаты всё-таки являются близкими соседями, а в некоторых местах на карте их разделяют считанные километры. При этом сам Трамп говорил, что главе РФ вовсе не обязательно контактировать с Зеленским перед их саммитом.