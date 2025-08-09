CBS: Зеленский может приехать на Аляску на саммит к Путину и Трампу

Владимир Зеленский, вероятно, будет приглашён на саммит в Аляске, где встретятся лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на высокопоставленный источник в окружении американского лидера.

«Один из высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил, что планирование саммита в следующую пятницу пока ещё неопределённое, и что всё ещё существует вероятность того, что Владимир Зеленский может принять в нём какое-то участие», – пишет издание.