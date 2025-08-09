Женщина погибла из-за сброса взрывчатки с БПЛА на дом в Белгородской области

В Белгородской области результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла женщина. Трагедия произошла в селе Почаево Грайворонского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«От всех жителей и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — написал глава региона.

Также в результате нападения ранения получили родители погибшей женщины. Их бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали у мужчины минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки. Его супруга также получила баротравму. После оказания необходимой медицинской помощи их переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. В результате взрыва дом семьи сгорел дотла.