9 августа, 02:50

Женщина погибла из-за сброса взрывчатки с БПЛА на дом в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Белгородской области результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла женщина. Трагедия произошла в селе Почаево Грайворонского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«От всех жителей и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей», написал глава региона.

Также в результате нападения ранения получили родители погибшей женщины. Их бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали у мужчины минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки. Его супруга также получила баротравму. После оказания необходимой медицинской помощи их переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. В результате взрыва дом семьи сгорел дотла.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА прогремел взрыв в многоэтажке. За взрывом последовал пожар, который вспыхнул на уровне 18 этажа в 20-этажном доме в микрорайоне Левобережный.

Лия Мурадьян
