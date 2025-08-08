Взрыв раздался в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА

Вечером 8 августа в результате атаки украинского БПЛА произошёл взрыв и возгорание на уровне 18 этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Причиной взрыва в доме в Ростове-на-Дону стало попадание БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

«На месте работают оперативные службы, их действия координирует мой заместитель Сергей Бодряков. По предварительным данным, погибших и раненых нет, информация уточняется», – отметил Слюсарь.

Согласно данным телеграм-канала SHOT, взрыв прогремел около 23:00. Местные жители сообщили, что после звука взрыва в одной из квартир начался пожар, а также были выбиты стёкла на 15-16 этажах здания. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

До этого в Новочеркасске и других районах Ростовской области очевидцы слышали звуки пролёта беспилотников. Официальные власти продолжают уточнять детали инцидента.