В результате атаки БПЛА на Сочи повреждён жилой дом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Chirkov
При отражении атаки беспилотников над Сочи повреждён многоквартирный дом, жители не пострадали. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале.
«В Сочи работает система ПВО. Идёт отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. По их информации, пострадавших нет», — написал градоначальник.
Специалисты оперативно прибыли на место происшествия для оценки масштабов повреждений. Власти города держат ситуацию на контроле и призывают граждан сохранять спокойствие.
Напомним, в Сочи была объявлена повышенная опасность атаки БПЛА. Небо над городом было закрыто, из-за чего 11 самолётов были вынуждены нарезать круги, ожидая разрешения на посадку.