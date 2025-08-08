Встреча Путина и Трампа
8 августа, 18:48

В результате атаки БПЛА на Сочи повреждён жилой дом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Chirkov

При отражении атаки беспилотников над Сочи повреждён многоквартирный дом, жители не пострадали. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале.

«В Сочи работает система ПВО. Идёт отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. По их информации, пострадавших нет», написал градоначальник.

Специалисты оперативно прибыли на место происшествия для оценки масштабов повреждений. Власти города держат ситуацию на контроле и призывают граждан сохранять спокойствие.

Концерт Akon в Сочи под угрозой срыва, зрители массово сдают билеты
Напомним, в Сочи была объявлена повышенная опасность атаки БПЛА. Небо над городом было закрыто, из-за чего 11 самолётов были вынуждены нарезать круги, ожидая разрешения на посадку.

Юрий Лысенко
