В результате атаки БПЛА на Сочи повреждён жилой дом

При отражении атаки беспилотников над Сочи повреждён многоквартирный дом, жители не пострадали. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале.

«В Сочи работает система ПВО. Идёт отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. По их информации, пострадавших нет», — написал градоначальник.

Специалисты оперативно прибыли на место происшествия для оценки масштабов повреждений. Власти города держат ситуацию на контроле и призывают граждан сохранять спокойствие.