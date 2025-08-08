Концерт Akon в Сочи под угрозой срыва, зрители массово сдают билеты

Концерт американского рэпера Akon в Сочи оказался под вопросом. Об этом свидетельствует массовый возврат билетов зрителями, сообщает SHOT.

Некоторые поклонники пытаются перепродать билеты за 3-3,5 тысячи рублей вместо первоначальной стоимости в 10 тысяч. Организаторы мероприятия уверяют, что шоу состоится несмотря на объявленную в городе угрозу атак БПЛА. Днём в Сочи фиксировалась работа систем ПВО, что вызвало опасения у части публики.

Akon, известный по хитам «Smack That» и «Lonely», должен впервые выступить на юге России. Владельцы билетов активно обсуждают в соцсетях, стоит ли посещать мероприятие в текущей обстановке.