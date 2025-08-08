Встреча Путина и Трампа
ВСУ атаковали Сочи дронами-камикадзе типа Лютый

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

ВСУ атаковали Краснодарский край беспилотниками типа «Лютый», сбито три воздушных цели. Один из БПЛА уничтожен над акваторией Чёрного моря, пишет SHOT.

Официального подтверждения от Минобороны России пока не поступало. В Сочи введены временные ограничения на работу аэропорта в связи с угрозой атак. Местные власти эвакуируют отдыхающих с пляжей.

Глава администрации Сочи Андрей Прошунин призвал жителей и туристов укрыться в безопасных помещениях. По его словам, системы ПВО продолжают отражать воздушную угрозу. Информация о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент отсутствует. В ряде районов слышны звуки работы средств противовоздушной обороны.

Сирены оповестили туристов и жителей о воздушной угрозе на крупном российском курорте

Как уже писал Life.ru, в Сочи и других городах сработали сирены, активированы системы ПВО. Закрыт пункт пропуска на границе с Абхазией у реки Псоу, ограничено движение. В Сочи эвакуировали пляжи, отдыхающих через громкоговорители призвали уйти с открытых территорий. Туристы в купальниках бежали в укрытия и попали на видео. К настоящему времени аэропорт Сочи возобновил приём и выпуск воздушных судов.

