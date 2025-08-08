ВСУ атаковали Сочи дронами-камикадзе типа Лютый

ВСУ атаковали Краснодарский край беспилотниками типа «Лютый», сбито три воздушных цели. Один из БПЛА уничтожен над акваторией Чёрного моря, пишет SHOT.

Официального подтверждения от Минобороны России пока не поступало. В Сочи введены временные ограничения на работу аэропорта в связи с угрозой атак. Местные власти эвакуируют отдыхающих с пляжей.