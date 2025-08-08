Аэропорт Сочи возобновил приём и выпуск воздушных судов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo
Аэропорт Сочи вернулся к нормальной работе после временной приостановки приёма и выпуска самолётов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 17 рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 17 самолётов, выполнявших рейсы в Сочи. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — говорится в сообщении.
Напомним, Краснодарский край 8 августа подвергся налёту беспилотников ВСУ. Тревога была объявлена в Анапе и Сочи. Из соображений безопасности с сочинских пляжей эвакуировали туристов, а аэропорт временно остановил работу.