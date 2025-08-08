Реки вышли из берегов и превратили Сочи в «большое озеро»

В ночь с 7 на 8 августа Сочи оказался под натиском мощного ливня, который превратил городские улицы в настоящие потоки. Ручьи и реки, переполненные дождевой водой, вышли за пределы своих берегов, вызвав масштабное подтопление районов города. Об этом сообщают местные паблики.

Особенно пострадал микрорайон Хоста, где обычно спокойный ручей Видный превратился в стремительный поток, смывающий припаркованные автомобили и заливающий дороги. Местные жители говорят, что город превратился в «одно большое озеро», а водные массы захватили улицы, делая передвижение практически невозможным. Кроме того, подтопление коснулось и городской больницы.

Негативно сказалась непогода и на транспортном сообщении: между районами Дагомыс и Лазаревское движение осложнили упавшие деревья — не менее пяти заблокировали проезжую часть. В районе Уч-Дере случился сход селевого потока, а центр Вардане оказался под водой, что спровоцировало многокилометровые пробки.

По данным администрации города, в предгорных зонах Лазаревского выпало до 95 мм осадков, а на прибрежных территориях — свыше 40 мм. На некоторых реках уровень воды значительно поднялся, что усугубило ситуацию и усилило риск новых подтоплений.